Лига Европы

Англичанин прокомментировал результат матча Лиги Европы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард поделился своим мнением о победе над ЛАСКом (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Красные дьяволы" победили со счетом 7:1 по сумме двух матчей и прошли в четвертьфинал турнира.

"Они доставили нам проблемы в первом тайме. Им нечего было терять, но мы придерживались плана на игру. Мы сохраняли спокойствие, но не утратили желания выиграть этот матч. Как только мы сравняли счет, у меня появилось ощущение, что мы можем дожать соперника", – приводит лова Лукаку официальный сайт УЕФА.

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