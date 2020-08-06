Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок еврокубкового турнира.

Севилья готовится к матчу с Ромой, Getty Images

Севилья готовится к матчу с Ромой, Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Севилья встретится с Ромой на нейтральном поле. В этой дуэли букмекеры отдают преимущество испанскому клубу.

Так, компания Parimatch дает на проход Севильи коэффициент 1,66, тогда как итоговый успех Ромы оценивается в 2,44.

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Что касается основного времени, то победа "рохибланкос" оценивается в 2,12, шансы на победу римлян составляют 3,55, на ничью – 3,55.

Матч Севилья – Рома состоится в Дуйсбурге в четверг, 6 августа, и начнется в 19:55 по киевскому времени.