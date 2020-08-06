Лига Европы

Коллектив Лопетеги провел результативную "разминку" в принимающей финал восьми Германии (2:0).

Поединки стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в этом растянутом во времени сезоне больше похожи на радугу по своей неоднородной структуре. К примеру, в одном из таковых испанская Севилья принимала итальянскую Рому в немецком городе Дуйсбург. Если уважаемый читатель не испытал когнитивный диссонанс от прочтения такого предложения, то его будет крайне сложно чем-то удивить в дальнейшем. Да, таковы реалии жизни в эпоху коронавируса COVID-19, который сначала разогнал весь мир по домам, а теперь еще и выживает отдельные футбольные команды с их родных городов.

Как бы там ни было, лишний раз подготовиться к будущему финалу восьми, который как раз и пройдет в Германии, любой команде не было бы лишним. К слову, любопытный момент — немцы уже потеряли одного из трех своих представителей в данном турнире до начала отчетной встречи, а также рисковали недосчитаться еще и франкфуртского Айнтрахта в итоге. Интересовал ли этот факт четвертую команду Испании и пятую в Италии по итогам подошедшего к концу сезона национальных первенств? Нет. Куда больше они были озабочены тем фактом, что, как и у миланского Интера и Хетафе, их судьбу решал один единственный матч на данной стадии.

И явно не так должны были начинать отчетную игру римские "волки". Настырные фланговые игроки Севильи смяли тройку центральных защитников соперников, уже до перерыва обеспечив себе внушительное преимущество в два гола. Коллектив Фонсеки быстро был лишен мяча, в результате чего был вынужден осесть на своей половине практически от первых минут. И еще удар головой в перекладину от Кунде только дал возможность осознать накопившееся преимущество Севильи над соперниками, то рывок Регилона с мячом через всю чужую половину в середине тайма психологически надломил команду Фонсеки.

Примерно с такой же скоростью, как и партнер по команде, отправлялся в свой забег перед перерывом и Лукас Окампос. Отчаянным подкатом Ибаньес рисковал повторить "подвиг" Давида Хочолавы суточной давности, но его промах только украсил продвижение аргентинца к чужим воротам, завершением которого стал пас на пустые для Эн-Несири. Рома играла без моментов, негодование Фонсеки в технической зоне на этом фоне было очевидно, но какие шаги мог предпринять португалец против столь уверенно игравшего оппонента?

Собственно, португальский специалист так и не решился на решительную перестройку по ходу встречи. Пеллегрини вышел только спустя четверть часа после перерыва, и долгое время был привязан к обязанностям в опорной зоне, от которых избавил его своим выходом Вильяр лишь на последние десять минут. Рома создала свой единственный момент усилиями Эдина Джеко, но удар боснийца с центрального входа в штрафную лишь запустил мяч впритирку к правому верхнему углу.

Неудачные потуги римлян свелись к нервам на последних минутах. Манчини "взорвался" откровенной отмашкой на восьмой минуте компенсированного времени против де Йонга в центре поля, а, после просмотра VAR, Кейперс исправил первоначальную желтую на прямую красную. В то же время, Севилья имела шанс добить оппонентов, но гол Кунде пришелся из офсайда, а Банега, как и его французский партнер по команде в первом тайме, размял перекладину чужих ворот перед концом основного времени. В одноматчевой стратегии Фонсека и его команда провалились.

Рефери из Нидерландов Бьорн Кейперс своим финальным свистком передал путевку в увлекательное путешествие на финал восьми в Германии для андалузской Севильи. Для римской Ромы это действие арбитра означало прекращение борьбы за данный трофей в этом сезоне.

Севилья — Рома 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3), Сусо (Эль Хаддади, 66).



Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Коларов (Вильяр, 78) — Б. Перес, Диавара (К. Перес, 58), Кристанте, Спинаццола — Дзаньоло (Пеллегрини, 58), Мхитарян — Джеко.



Предупреждения: Диего Карлос, Хордан — Коларов, Пеллегрини.

На 90+10-й минуте удален Джанлука Манчини (Рома) (грубое нарушение).