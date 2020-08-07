Лига Европы

Команда недели Лиги Европы не обошлась без футболистов донецкого клуба.

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с символической сборной лучших футболистов минувших матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В команду недели второго по силе европейского турнира вошли сразу три футболиста донецкого Шахтера, которыми стали защитники Николай Матвиенко и Додо, а также нападающий Жуниор Мораес.

Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Напомним, что Шахтер разгромил Вольфсбург в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы, благодаря чему пробился в следующую стадию турнира. В четвертьфинале подопечных Луиша Каштру ожидает противостояние со швейцарским Базелем.

Стоит отметить, что Жуниор Мораес также претендует на звание лучшего футболиста этой недели в Лиге Европы.