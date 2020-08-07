Лига Европы

Форвард Шахтера оформил дубль в ответном матче 1/8 финала еврокубка против Вольфсбурга.

Состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых официальный сайт УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего футболиста турнира на этой неделе.

В четверку лучших игроков попал нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который стал автором дубля в матче против Вольфсбурга (3:0) и помог "горнякам" пробиться в четвертьфинал турнира.

Конкуренцию украинцу бразильского происхождения в борьбе за данную награду составят:

- вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу, оставивший свои ворота в неприкосновенности против Олимпиакоса (1:0);

- защитник Севильи Серхио Регилон, забивший гол в матче с Ромой (2:0);

- форвард Копенгагена Йонас Винд, оформивший дубль в поединке против Истанбула (3:0).

Напомним, соперником донецкого Шахтера в следующем этапе Лиги Европы станет Базель, которому удалось выйти победителем из противостояния с Айнтрахтом. Вашему вниманию все пары соперников четвертьфинала турнира.