Лига Европы

Football.ua анонсирует четвертьфинальный поединок Лиги Европы.

В четвертьфинальном поединке Лиги Европы Интер сразится в Байером за право выйти в следующий этап турнира.

Интер — Байер

Понедельник, 10 августа, Мекрук Шпиль Арена, 22:00. Прямая трансляция на Футбол 2

Обе команды завершили сезон во внутренних турнирах без трофеев, а потому возможность побороться за Лигу Европы в одноматчевом формате — это отличный шанс украсить сезон. Кроме того, если Интер через Серию А обеспечил себе Лигу чемпионов на будущий розыгрыш, то Байер в последних турах Бундеслиги оказался за бортом топ-4, а потому леверкузенцы будут иметь дополнительную мотивацию, да и матчи будут проходить на полях Германии.

За весь турнирный путь в Лиге Европы Интер не встречал более серьезного соперника, чем Байер. В 1/16 финала итальянцы добыли две победы в играх против Лудогорца, а в предыдущей стадии, которая состояла из одного матча для "нерадзурри", подопечные Конте уверенно обыграли Хетафе со счетом 2:0. И если ранее Лига Европы воспринималась такими командами, как Интер, как второсортный турнир, то сейчас итальянцы кинут все силы на победу. Не забываем, что последний трофей "нерадзурри" завоевывали еще в 2011 году.

У Байера ситуация похожая. У "фармацевтов" был шанс завоевать трофей, но команда Боша проиграла в финале Кубка Германии Баварии. У Байера путь к четвертьфиналу был более трудным. В 1/16 финала немцам достался Порту, но, несмотря на то, что соперник вполне именитый, леверкузенцы довольно легко преодолели португальцев. Далее был Рейнджерс, который также не доставил много проблем. Когда же свой последний трофей завоевывал Байер? В 1993 году.

Сложно сказать, кто фаворит встречи. Интер? Вероятно. Но никак нельзя сказать, что итальянцы на голову превосходят немецкий коллектив, особенно, что путевка в полуфинал будет разыграна лишь в одном поединке. Конечно, в пользу "нерадзурри" сыграет тот факт, что Серия А закончилась первого августа, в отличие от Бундеслиги, последний матч которой сыгран более месяца назад.

Как бы там ни было, обе команды можно всерьез рассматривать в качестве победителей турнира, а потому предугадать исход встречи будет крайне сложно.