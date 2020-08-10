Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 1/4 финала.
Гарри Магуайр, getty images
10 августа 2020, 08:48
Специалисты из компании Parimatch отдают предпочтение Манчестер Юнайтед в поединке против Копенгагена.
Так, коэффициент на победу команды Оле-Гуннара Солскьяера составляет 1,25, выигрыш датчан – 12, а вероятность ничьей оценили коэффициентом 6,4.
Матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген состоится в понедельник, 10-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.