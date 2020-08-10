Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 1/4 финала.

Специалисты из компании Parimatch отдают предпочтение Манчестер Юнайтед в поединке против Копенгагена.

Так, коэффициент на победу команды Оле-Гуннара Солскьяера составляет 1,25, выигрыш датчан – 12, а вероятность ничьей оценили коэффициентом 6,4.

Матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген состоится в понедельник, 10-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.