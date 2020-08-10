В Германию отправятся 26 футболистов донецкой команды.
Фото: ФК Шахтер
10 августа 2020, 09:58
Шахтер определился с заявкой на матчи плей-офф Лиги Европы. Луиш Каштру взял в Германию сразу 26 футболистов.
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Болбат, Додо, Хочолава, Кривцов, Бондарь, Витао, Матвиенко, Сиприано.
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Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Тайсон, Коноплянка, Соломон, Фернандо, Дентиньо.
Нападающие: Сикан, Мораес.
Напомним, что 11 августа Шахтер сыграет против Базеля в Гельзенкирхене.