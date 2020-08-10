Защитник "горняков" — о матче против Базеля.
Валерий Бондарь, фото Шахтер
10 августа 2020, 19:08
Защитник Шахтера Валерий Бондарь дал свой комментарий накануне поединка четвертьфинала Лиги Европы против Базеля.
- Насколько готовы дебютировать в еврокубках?
"Готов выходить в любом матче, не важно, это УПЛ, Лига Европы, Лига чемпионов или Кубок Украины. Всегда готов выходить и помогать своей команде. Еврокубковые матчи – всегда огромная ответственность. Сейчас четвертьфинал из одной игры, цена ошибки очень велика. Сделаем все возможное, чтобы пройти в полуфинал".
"Базель? Очень мобильная команда, почти не останавливается. Опасна при контратаках, выбегает всей командой. У них хорошая линия полузащиты и форвард, который забил немало голов в чемпионате и еврокубках. Сделаем все, чтобы сыграть в нашу игру".
- Суеверны ли? Верите ли, что игрок, которого пригласили на пресс-конференцию попадает в стартовый состав?
"Не слышал, думаю, завтра будет известно, кто сыграет".
- Разбирали ли вы лично как защитник Кабрала, Кампо, у кого какая рабочая игра и т.д?
"У нас очень серьезно направлены на это тренера и люди, которые просматривают игроков. Мы просматриваем, что нам сбрасывают".
- Не отвлекает ли вас ситуация со скандалом социальных сетях?
"Не считаю, что произошел какой-то скандал. Не обращаю ни на что внимание, все мысли только о завтрашнем матче с Базелем", — сказал Бондарь.
Ранее свое мнение о швейцарском сопернике высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.
Football.ua