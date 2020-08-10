Лига Европы

Наставник дончан прокомментировал грядущий поединок.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о предстоящем поединке четвертьфинала Лиги Европы против Базеля.

"Очень хорошая команда. Если посмотрим на сезон в Лиге Европы – 8 побед, 1 ничья, одна поражение. У Базеля очень хорошая, качественная командная динамика. Мы смотрим на них как на команду, а не индивидуумов. Базель – хорошая команда, будет сложная игра".

- Проблема Шахтера: защита, не будет Исмаили и Хочолавы. Как решать?

"Команда состоит из 11 игроков, а не одного определенного сектора. Мы всегда смотрим на себя, как на команду, а не отдельных индивидуумов. Кого бы у нас ни не хватало, мы всегда сможем найти ему достойную замену. Так будет и завтра".



"Команда в течение сезона показала, что мы не говорим, находимся в начале, середине или конца сезона. Важно оставаться собой, сохраняя свое ДНК. Главное, чтобы всегда была стабильность".

- Под Вашим руководством Шахтер сыграл 100 матчей, но при этом ее критикуют за игру в обороне, 18 пропущенных матчей. Как избежать ошибок с Базелем?

"Совершенно разные моменты. Мы к этому подготовлены. Лучший способ – при наших атаках сохранять баланс в обороне. Важно выигрывать вторые мячи. Нужно быть сплоченными, не оставлять свободных зон для соперника. На таком уровне любая ошибка может стать фатальной. Важно оставаться аккуратными и удерживать баланс в обороне".

- Как бы вы оценили шансы в завтрашнем матче? И если пройдете Базель, с кем хотели бы сыграть, Интер или Байер?

"50/50. Не смотрю наперед. С огромным уважением отношусь к Базелю, своей команде, турниру и самому себе. Сейчас в голове только Базель, только он. Без разницы, с кем играть дальше. Если пройдем, потом поговорим", — сказал Каштру.

Ранее португальский специалист прокомментировал выступления его команды в нынешнем сезоне еврокубков.

Football.ua