Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы между итальянским Интером и немецким Байером.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте решил выпустить на матч против немецкого Байера тех же исполнителей, которые играли с первых минут в победном матче против Хетафе. Таким образом, Кристиан Эриксен может получить свой шанс лишь во втором тайме.

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Бираги, Шкриниар, Кандрева

Байер: Градецки — Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Паласиос, Баумгартлингер — Хаверц, Демирбай, Диаби — Фолланд

Запасные: Озджан, Ломб, Та, Драгович, Бейли, Амири, Аларио, Венделл, Вайзер, Вирц, Беллараби

Матч Интер — Байер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.