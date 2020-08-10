Лига Европы

Бельгиец продолжает приносить результат "нерадзурри".

В поединке четвертьфинала Лиги Европы Интер сражается за право выйти в полуфинал турнира с Байером.

После первого тайма счет 2:1 в пользу итальянской команды, а второй гол в составе "нерадзурри" забил нападающий Ромелу Лукаку.

Отметим, что бельгийский футболист забил в девятом подряд поединке в рамках турнира, тем самым установив рекорд Лиги Европы, даже учитывая матчи, сыгранные под эгидой Кубка УЕФА.

Также вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция поединка Интер — Байер.