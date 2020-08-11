Лига Европы

Манкунинцы победили благодаря голу Бруну Фернандеша с пенальти.

Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 финала Лиги Европы противостоял Копенгагену. "Красные дьяволы" на прошлой стадии разобрались с австрийским ЛАСКом, а датчане, в свою очередь, перевернули ход противостояния против Истанбула Башакшехира. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут поединка выпустил Фреда и Байи, которые получали мало игровой практики в АПЛ.

С первых минут поединка команды задали довольно высокий темп игры, однако действительно опасные моменты пришлось подождать. Манчестер Юнайтед владел игровой инициативой, но не мог конвертировать свое преимущество в забитый гол. "Красным дьяволам" довольно трудно было преодолевать массированною оборону соперника.

В конце первой половины игры подопечные Оле-Гуннара Солскьяера, казалось, наконец-то открыли счет - Рашфорд головой отправил мяч на Гринвуда, а тот пробил точно в дальний угол ворот — мяч от штанги залетел в сетку. Однако гол не был засчитан из-за положения "вне игры". Отдыхать команды ушли при "сухом" счете.

Начался второй тайм в довольно высоком темпе. Манчестер Юнайтед пытался благодаря высокой интенсивности поставить обороны оппонента перед нерешаемой задачей, но те справлялись и очень здорово огрызались. В одном из моментов нападающий Копенгагена пробивал из убойной позиции и только Байи смог заблокировать удар.

В заключительные минуты основного времени матча игроки Манчестер Юнайтед нагнетали обстановку около чужих ворот, но вновь не могли поразить цель. Копенгаген уже просто играл на отбой и надеялся протянуть до перерыва. "Красные дьяволы" начали дополнительное время в высоком темпе и жаждали забить быстрый гол.

Уже вскоре Мартиаль вырвался один на один, но не смог переиграть голкипера в ближнем бою, а уже через мгновение француза сбили в штрафной площади. Бруну Фернандеш же уверенно реализовал "приговор". Несколько позже Маркус Рашфорд получил свой шанс, но плотным ударом послал мяч в голкипера из выгодой позиции.

В конце первого тайма дополнительно времени Манчестер Юнайтед был обязан сделать счет 2:0, когда Линделеф оказался первым на добивании в чужой штрафной и пробил из убойной позиции — мяч попал в штангу. Копенгаген мог сравнять счет, но Линделеф заблокировал удар соперника из выгодной позиции.

Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал минимальную победу Манчестер Юнайтед и выход команды Оле-Гуннара Солскьяера в полуфинал турнира.

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0

Гол: Фернандеш, 95 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс — Фред (Матич, 70), Погба — Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) — Мартиаль (Мактоминей, 120+1)

Копенгаген: Йонссон — Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) — Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) — Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57)

Предупреждения: Магуайр, Байи — Кауфманн, Стаге, Зека