Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед — Копенгаген, Getty Images
11 августа 2020, 06:23
В четвертьфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Копенгагеном. Единственный гол в поединке в экстратайме забил полузащитник "красных дьяолов" Бруну Фернандеш, который точно реализовал пенальти.
В полуфинале команде Оле-Гуннара Солскьяера сыграет с победителем пары Вулверхэмптон – Севилья.
Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0
Гол: Фернандеш, 95 (с пенальти).
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс — Фред (Матич, 70), Погба — Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) — Мартиаль (Мактоминей, 120+1).
Копенгаген: Йонссон — Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) — Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) — Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).
Предупреждения: Магуайр, Байи — Кауфманн, Стаге, Зека.