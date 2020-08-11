Лига Европы

Менеджер прокомментировал достижение форварда.

Главный тренер Интера Ромелу Антонио Конте высказал свое мнение о рекорде Ромелу Лукаку, который забив в девяти матчах Лиги Европы кряду.

"Трудно говорить о персоналиях, когда у вас такая отличная командная игра. Ромелу проводит отличный сезон при поддержке команды, которая дает каждому возможность проявить себя наилучшим образом на индивидуальном уровне".

"Я счастлив за него, поскольку он заслуживает всего этого успеха, но Ромелу также должен поблагодарить партнеров за то, что они создали тогда условия, позволяющие проявить себя в лучшей форме за всю его карьеру", - сказал Конте Sky Italia.

Ранее итальянский специалист прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы.