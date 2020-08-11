Лига Европы

Менеджер прокомментировал победу в четвертьфинале.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказал свое мнение о прошедшем матче четвертьфинала Лиги Европы, в котором его команда одолела Байер.

"Мы очень довольны, потому что это был очень хороший матч. Мы подготовились правильно, никогда не позволяли Леверкузену комфортно играть с мячом, мы сделали то, над чем работали на тренировке".

"Как я всегда говорю, мы могли убить игру раньше и немного расслабиться. Мы вообще не допускали много шансов сопернику, но факт в том, что у нас было так много моментов, и мы должны были забить больше двух голов".

"Ребята показали, насколько они голодны, как полны решимости доказать, что то, что они делают, важно. У нас есть возможность сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что можем быть довольны, но с завтрашнего дня надо начинать подготовку к полуфиналу. Мы хотим добиться максимума. Мы хотим пройти весь путь до конца", — сказал тренер Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Интер вышел в полуфинал евротурнира впервые за 10 лет.