Лига Европы

Хавбек высказался о форме миланского коллектива.

Полузащитник Интера Никола Барелла прокомментировал победу над Байером и выход команды в полуфинал Лиги Европы.

"Мы доказали всем, кто говорил, что мы не команда. Мы отличный коллектив и у нас есть все необходимое для успеха".

У «Интера» также могло быть два пенальти, но они были отменены через VAR, один из них из-за игры рукой Бареллы.

"Мы получили результат и вышли в полуфинал. Мы могли бы убить интригу раньше и немного отдохнуть, но Байер — очень сильная команда и доставила нам проблемы".

"Теперь мы зарекомендовали себя и хотим выйти в финал. Так же, как мы уважаем всех участников соревнований, они тоже должны беспокоиться о матчах против нас", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее прошедший поединок прокомментировал один из героев встречи Ромелу Лукаку.