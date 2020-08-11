Лига Европы

Бельгиец прокомментировал успех миланского клуба.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку поделился своим мнением о результате матча с Байером (2:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

Бельгийский форвард отличился одним из голов и помог миланскому клубу выйти в следующий раунд.

"Рекорды рекордами, но победы важнее. У Байера сильная команда с хорошим тренером, и это было непросто.

Сегодня защита снова проделала гигантский объем работы. Хотя мы и продолжаем расти, нам пора бы научиться снимать вопросы об исходе встречи, когда такая возможность есть. На сей раз мы этого не сделали. Теперь у нас появится время на то, чтобы физически восстановиться и подготовиться к очередной важнейшей игре. Нужно быть готовыми.

В этом матче я бы, безусловно, выделил Бареллу. Просто невероятно, как он прогрессирует в качестве игры, в количестве действий на поле. Сегодня он провел фантастический матч", – приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Лукаку установил рекорд Лиги Европы, забив в девятом матче кряду.