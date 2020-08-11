Лига Европы

Жуниор Мораес прервал "сухую" серию швейцарцев.

Шахтер играет с Базелем за право выйти в полуфинал Лиги Европы, и уже на второй минуте встречи нападающий Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед.

Стоит отметить, что швейцарский клуб не пропускал в рамках второго по силе еврокубка на протяжении пяти поединков подряд, однако Шахтеру удалось прервать эту серию.

До матча с донецким клубом Базель оставлял свои ворота в неприкосновенности против Трабзонспора, дважды против АПОЭЛа и дважды с Айнтрахтом.

Напомним, что следить за событиями матча Шахтер — Базель вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 26-й минуты "горняки" обыгрывают соперника со счетом 2:0.