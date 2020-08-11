Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию четвертьфинального поединка Лиги Европы.

Шахтер и Базель разыграют путевку в полуфинал Лиги Европы в поединке, который пройдет в Гельзенкирхене на стадионе Ауф Шальке.

Вашему вниманию трансляция поединка, который во вторник, 11 августа, начнется в 22:00 по киевскому времени.



На предматчевой пресс-конференции тренер чемпиона Украины Луиш Каштру сказал, что Базель — сильная команда, и игра будет сложной.

Следить за ходом матча также можно в текстовой трансляции на Football.ua.