Лига Европы

Бразилец помог Шахтеру пробиться в полуфинал второго по силе еврокубка.

Шахтер добыл разгромную победу над Базелем и вышел в полуфинал Лиги Европы (4:1), где ему предстоит встретиться с Интером.

Автором последнего гола в составе "горняков" стал защитник Додо, который подключился к атаке с правого фланга и отправил мяч в дальний от себя угол.

Стоит отметить, что это взятие ворот стало для 21-летнего бразильца первым в Лиге Европы и третьим в футболке Шахтера. Ранее Додо забивал только Колосу в УПЛ и загребскому Динамо в Лиге чемпионов.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Базель вы можете на Football.ua.