Лига Европы

Вице-чемпион УПЛ в сезоне-2021/22 начнет еврокубковый путь в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Шахтер добыл разгромную победу над Базелем и вышел в полуфинал Лиги Европы (4:1), где ему предстоит встретиться с Интером.

Благодаря этой победе "горняков" Украина заработала 3 очка (+0,6 балла при делении на 5 команд) в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на 9-ю строчку. Нашей стране удалось опередить Нидерланды, чьи клубы больше не участвуют в текущем розыгрыше еврокубков и не смогут обойти украинскую ассоциацию.

Согласно текущему регламенту, 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2021/22 гарантирует участие чемпиона страны в групповом раунде Лиги чемпионов, а также участие вице-чемпиона во третьем квалификационном раунде самого престижного еврокубка.