Стали известны полуфинальные пары второго по значимости еврокубкого турнира.
Фото: ФК Шахтер
12 августа 2020, 00:24
Во вторник, 11 августа, Шахтер обыграл Базель и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.
Это означает, что в полуфинале турнира "горняки" сыграют против Интера, который выбил Байер из турнира.
В другой паре Манчестер Юнайтед встретится с Севильей. "Красные дьяволы" оказались сильнее Копенгагена, а Севилья справилась с Вулверхэмптоном.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.