Лига Европы

Стали известны полуфинальные пары второго по значимости еврокубкого турнира.

Во вторник, 11 августа, Шахтер обыграл Базель и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

Это означает, что в полуфинале турнира "горняки" сыграют против Интера, который выбил Байер из турнира.

В другой паре Манчестер Юнайтед встретится с Севильей. "Красные дьяволы" оказались сильнее Копенгагена, а Севилья справилась с Вулверхэмптоном.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.