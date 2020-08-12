Защитник Шахтера — о матче против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы.
ВАЛЕРИЙ БОНДАРЬ, ФОТО: ФК ШАХТЕР
12 августа 2020, 00:31
Шахтер уверенно обыграл Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Интера. Свой комментарий по матчу дал Валерий Бондарь.
"Можно сказать, что у меня дебют мечты. Я очень долго этого ждал и долго к этому шел".
"Хотим посвятить победу всем болельщикам и отдельно своей семьей и моей девушке".
"В тренировочном процессе наигрывался состав и я понимал, что нам предстоит тяжелая игра. Я настраивал себя морально, чтобы провести хороший матч".
"Интер? Все команды нам по силам, потому что мы — Шахтер Донецк. Мистер сказал: "Наша цель — финал". Поэтому не важно Интер там или не Интер. Будет тяжелый матч", — сказал Валерий Бондарь в эфире канала Футбол 1.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.