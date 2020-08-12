Лига Европы

Защитник Шахтера — о матче против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы.

Шахтер уверенно обыграл Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Интера. Свой комментарий по матчу дал Валерий Бондарь.

"Можно сказать, что у меня дебют мечты. Я очень долго этого ждал и долго к этому шел".

"Хотим посвятить победу всем болельщикам и отдельно своей семьей и моей девушке".

"В тренировочном процессе наигрывался состав и я понимал, что нам предстоит тяжелая игра. Я настраивал себя морально, чтобы провести хороший матч".

"Интер? Все команды нам по силам, потому что мы — Шахтер Донецк. Мистер сказал: "Наша цель — финал". Поэтому не важно Интер там или не Интер. Будет тяжелый матч", — сказал Валерий Бондарь в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.