Лига Европы

Донецкий клуб в третий раз в своей истории вышел в 1/2 второго по силе еврокубка.

Шахтер добыл разгромную победу над Базелем и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы (4:1), где ему предстоит встретиться с Интером.

Стоит отметить, что ни одной европейской команде за пределами топ-5 лиг не удавалось выйти в полуфинал второго по силе еврокубка больше раз, чем "горнякам".

Напомним, что в сезоне-08/09 Шахтер и вовсе стал обладателем Кубка УЕФА, который после этого был переименован в современную Лигу Европы. В кампании-2015/16 донецкий клуб вылетел на стадии полуфинала от Севильи, которая впоследствии стала триумфатором турнира.

Примечательно, что выход "горняков" в 1/2 финала Лиги Европы позволил Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА. Смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Базель вы можете на Football.ua.