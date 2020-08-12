Лига Европы

Победа над Базелем принесла дивиденды команде.

В матче четвертьфинала Лиги Европы Шахтер сумел разгромить Базель (4:1), пробившись в полуфинал турнира.

Примечательно, что после матчей 1/4, потерпел изменения клубный рейтинг УЕФА. За победу в четвертьфинале "горняки" заработали +4 очка (три за победу и одно за выход в следующий этап турнира).

Суммарно, Шахтер набрал 84 очка. Таким образом, дончане сумели занять 14-ю позицию в рейтинге, обойдя Рому (80 очков) и Челси (84 очка). Отметим, что Интер — будущий соперник "горняков" — занимает 39-ю позицию в рейтинге.

К слову, Шахтер также установил рекорд турнира, став первой командой вне топ-5 чемпионатов, которая трижды выходила в полуфинал еврокубков.