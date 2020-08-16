Лига Европы

Сергей Шевченко — о сопернике "горняков" по 1/2 финала Лиги Европы.

Шахтёру остался последний шаг к финалу Лиги Европы, но и соперник у "горняков" теперь "взрослый". Интер при Антонио Конте стал одной из наиболее сильных и привлекательных команд Серии А, в нём видят главного конкурента Ювентусу на ближайшие годы. С каким багажом подошли "нерадзурри" ко встрече с чемпионом Украины?

Это сильнейший Интер за десять лет

Тяжёлое десятилетие Интера заканчивается. После "требла" в 2010 году команда надолго пропала с вершин Серии А. Не редкостью был даже финиш вне зоны еврокубков. Приход китайцев из Сунин обещал вернуть "нерадзурри" былую славу, но даже после денежных вливаний понадобилось время. Назначение Спаллетти, охапка громких трансферов, Лига чемпионов спустя семь лет – шаг за шагом Интер укреплялся. Новым качественным рывком стало приглашение Антонио Конте и кадровая перестройка под его схемы. Команда заняла второе место, отстав от Ювентуса всего на одно очко, а заодно впервые за десять лет оказалась в полуфинале еврокубка. Это не назовёшь вершиной устремлений Интера, но уже более чем приличный уровень.

Благодаря карантину поборолись за Лигу Европы

Команде не хватало сил для гонки с Ювентусом на дистанции: если в первой части сезона команды шли вровень, то зимой Интер начал отставать из-за сравнительно короткой лавки. Приоритетом был чемпионат, что негативно сказалось на выступлениях в Лиге чемпионов – "нерадзурри", как и Шахтёр, заняли третье место в группе. Подопечные Конте могли не задержаться и в Лиге Европы, поскольку весенний Хетафе выглядел крайне тяжёлым соперником. Вмешался карантин: за прошедшие месяцы Интер успел отдышаться, в то время как испанская команда сбавила обороты. Нет сомнений, что при нормальном календаре "интеристы" окончательно пожертвовали бы еврокубками, зато сейчас они получили возможность бороться за трофей.

Команда летом набрала форму

Интер неровно стартовал в посткарантинной части сезона. Вылет из Кубка, нелепые 3:3 против Сассуоло, внезапные 1:2 от Болоньи – казалось, продолжаются зимние неудачи. Природа этих результатов, однако, была другой: Конте, понимая насыщенность графика, тасовал состав, выпуская самые неожиданные сочетания. Это привело к неразберихе в первых матчах, зато со временем команда с регулярно отдыхающими лидерами начала смотреться куда бодрее конкурентов. На сегодня, учитывая матчи ЛЕ, показатели у Интера такие: десять матчей без поражений и пятиматчевая победная серия, включающая успех в игре с Аталантой (2:0), где решалась судьба второго места в Серии А.

Интер сбалансированнее Шахтёра

Если у "горняков" явный перекос в сторону нападения, то Интер в равной степени умеет как атаковать, так и защищаться. "Нерадзурри" – единственная команда Серии А, пропустившая меньше количества сыгранных матчей. Вышеупомянутый поединок с Аталантой был идеален с оборонительной точки зрения: грозных нападающих "Богини" удалось перекрыть, не давая им пространства и вовремя блокируя удары по воротам. Интер против Шахтёра может сыграть вторым номером, выманивая "оранжево-чёрных" на свою половину поля, но это далеко не единственный доступный вариант для Конте – чего только стоит его фирменный прессинг, благодаря которому уже Интер диктует свои условия, выжимая соперника к его штрафной.

Разница стилей

Противостояние Антонио Конте и Луиша Каштру обещает стать изюминкой встречи, и дело не только в принципиальном различии игровых схем (Интер всегда играет в три защитника). Команды по-разному выстраивают игру. Шахтёр привычно действует через короткий пас, чаще использует горизонтальные передачи, в последнее время фирменной чертой "горняков" стали запутанные комбинации с пропуском мяча. Интер в свою очередь стремится быстро доставлять мяч вперёд, делая ставку на "лонгболлы" (особенно ими славится Брозович, ключевой исполнитель центра поля). Скорость перехода из обороны в атаку может оказаться ключом к воротам Шахтёра, ведь "оранжево-чёрные" при потере мяча перестраиваются с 4-2-3-1 на 4-1-4-1. С другой стороны, и "горнякам" с их изобретательностью найдётся чем удивить не самых быстрых защитников соперника.

Пара форвардов – главное оружие Интера

Защите Шахтёра в свою очередь предстоит непростое испытание: против неё выйдет отлично сыгранная пара Лукаку – Мартинес. Бельгиец и аргентинец превосходно взаимодействуют, "читая" действия друг друга. К тому же, их лучшие качества создают гармоничный микс. Лукаку – мощь и натиск, Мартинес – ловкость и скорость. Возможны и сюрпризы: Ромелу умеет блеснуть дриблингом, а Лаутаро – выстрелить из-за пределов штрафной. Эту связку можно назвать визитной карточкой Интера при Конте, их игра дала возможность забыть про Мауро Икарди, его жену Ванду и все их капризы. Оговоримся лишь, что у Мартинеса этим летом были проблемы с мотивацией, на его игре явно сказались разговоры о возможном переходе в Барселону. Ему по ходу сезона нашлась прекрасная альтернатива в лице разыгравшегося Санчеса, но Алексис из-за повреждения может не сыграть с Шахтёром. Зато Лукаку безоговорочно крут, что и доказал фирменным силовым голом в матче с Байером.

Дыра в центре полузащиты

Эту ключевую зону можно назвать проблемной для Интера, хотя здесь собраны потенциально сильнейшие футболисты. Далеко не каждый из них, впрочем, стабильно проявлял себя, особенно если говорить о конструктивных игроках. Так, Стефано Сенси великолепно начинал сезон-2019/20, но затем ушёл в тень из-за постоянных травм. Пришедший зимой Кристиан Эриксен должен был стать новым лидером команды, под него даже наигрывали схему 3-4-1-2, но играет датчанин очень нестабильно и сейчас чаще начинает со скамейки запасных. Характерно, что до сих пор выходит списанный было Борха Валеро, а летом стал основным Роберто Гальярдини – игрок далеко не самый мастеровитый, зато, видимо, подходящий под схемы Конте. Неоднозначные впечатления оставляет Николо Барелла: время от времени этот разносторонний, динамичный полузащитник весьма неплох (Байеру забил, например), но ждали от игрока сборной Италии всё-таки большего.

Стадия в один матч – шанс для Шахтёра

Фаворитом пары закономерно считается Интер: коэффициент на его проход едва достигает 1,5. Высокий класс игроков, отличная форма команды, минимальные кадровые потери, традиционные ошибки Шахтёра в защите – всё это играет в пользу итальянцев. С другой стороны, по части еврокубкового опыта "горняки" могут дать фору – чемпион Украины стабильно каждый год играет в Лиге чемпионов, в то время как Интер лишь недавно туда вернулся. Ещё одним козырем "оранжево-чёрных" может стать необычная скоротечность раунда, ведь неожиданно провалившийся фаворит не получит возможности отыграться во втором матче. Ну и до серии 11-метровых неплохо бы не доводить, ведь Самир Ханданович – признанный мастер их отражения.