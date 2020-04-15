Италия

Сергей Шевченко — об игроке, чьё выступление в сезоне-2019/20 оставляет чувство недосказанности.

Это – новый лидер Интера. Такое впечатление оставляла игра Стефано Сенси уже в первых межсезонных поединках. Новичок из Сассуоло вписался в построения Антонио Конте, заняв позицию "медзалы", но де-факто выполняя функции "реджисты". Техничный, быстрый, причём в первую очередь – быстро думающий. Именно Сенси отвечал за продвижение мяча вперёд и задавал темп командной игры. Его выхватили из-под носа у Милана, потратив незначительную сумму в реалиях 2019 года (5 млн евро за годичную аренду и 20 млн за последующий выкуп контракта). Практически идеальный трансфер, не так ли?

"У меня побежали мурашки по коже, это было великолепно. Я вышел на поле в первом туре чемпионата, стадион был заполнен и весь в сине-чёрных цветах, что заставило меня вздрогнуть. До сих пор помню рёв тифози". Так эмоционально Сенси вспоминал дебют за Интер в официальном матче. "Нерадзурри" разгромили Лечче 4:0, а второй мяч забил сам Стефано, перед ударом ловко проскочив соперника.

Окончательно мечта сбылась, когда Сенси вышел на газон Камп Ноу – стадиона, где играл Хави, кумир детства. "Я немного волнуюсь, когда меня сравнивают с ним", – признаётся Стефано. Сравнения неизбежны, ведь оба игрока схожи как по габаритам (Хави на пару сантиметров выше), так и по игровому стилю. Нетрудно догадаться, кем ещё восхищается Сенси – это Иньеста и Пирло, другие легендарные диспетчеры. Стефано в интервью несколько скромничает, часто подчёркивая, что для него большая честь – выступать в клубе масштабов Интера. Самое время заглянуть в его биографию.

До перехода в Интер не имел отношения к топ-клубам

Сенси – выходец из провинции. Он родился в Урбино, небольшом городке на Востоке Италии. Там, за команду под названием Урбания, он начинал на молодёжном уровне. Затем три года провёл в Римини и, наконец, оказался в Чезене – все три города, в общем, расположены неподалёку друг от друга. Дебютировать во взрослом футболе, однако, было суждено за другую команду.

Стал лучшим бомбардиром Сан-Марино

Сборная карликовой республики здесь ни при чём. Речь идёт о клубе, который там базируется, но выступает* в итальянских низших лигах. Тогда, в сезоне-2013/14, это была Лига Про, третий по рангу дивизион (более привычное наименование – Серия С). Что любопытно, среди футболистов Сан-Марино днём с огнём не отыскать, собственно, санмаринцев, одни итальянцы. Вот туда 18-летнего Сенси и отправили в аренду на два сезона.

Стефано мгновенно проявил себя не просто основным игроком, а лидером команды. В сезоне-2014/15 он даже ухитрился с восемью голами стать её лучшим бомбардиром. Сан-Марино, увы, не блистал: в первом сезоне не вылетел исключительно из-за реформы дивизиона, увеличившей количество участников, а годом спустя уже с треском занял последнее место и отправился в небытие любительского футбола. "Потерянное время для Сенси. Он заслуживал сразу же попасть в первую команду Чезены", – вспоминал Фернандо Де Арджила, главный тренер санмаринцев.

* Точнее, ФК Сан-Марино выступал там до 2019 года, пока не объединился с клубом Каттолика и не переехал в итальянскую провинцию Римини. Конец не то чтобы славной, но действительно оригинальной истории.

Играл в Чезене вместе с Франком Кессье

За Чезену Стефано провёл только один сезон. Тогда, в 2015 году, "морские коньки подобрали весьма любопытный состав: в центре обороны – Маттиа Кальдара и исландец Хёрдур Магнуссон (сейчас выступающий за московский ЦСКА), а в полузащите, помимо Сенси, другая восходящая звезда – Франк Кессье. Команда боролась за выход в элиту, но опыта не хватило, и в плей-офф чезенцы уступили. Зато Сенси заработал для себя личное повышение в классе. Он проявил себя так успешно, что уже в зимнее трансферное окно его контракт выкупил Сассуоло – Стефано, впрочем, дали доиграть сезон за Чезену. Впору хвалить руководство Чезены за прозорливость: летом 2015-го клуб Терамо предлагал за Сенси 800 тысяч, но чезенцы отказались и вскоре получили от Сассуоло 5 млн.

Определился с позицией в Сассуоло

Стефано всегда играл в центре полузащиты, но по ходу карьеры менялась его роль. Так, в Чезене он был классическим "реджистой", выходившим перед линией обороны в схеме 4-3-3. Эусебио Ди Франческо, тогда возглавлявший Сассуоло, несколько изменил его фукнции, передвинув на место "медзалы" (центральный полузащитник, играющий чуть правее либо левее; другими словами, "box-to-box"). Дело не столько в габаритах Сенси либо его не лучших оборонительных качествах, сколько в привычке отдавать быстрые вертикальные передачи, из-за чего команда часто теряла мяч. Ди Франческо посчитал, что в основании треугольника центрхавов ему нужен не "реджиста"-распасовщик, а "медиано" (читай, классический опорник), в то время как креативность Сенси уместнее на позиции, где он сможет больше двигаться и находиться ближе к воротам соперника.

Заиграл при Роберто Де Дзерби

Из трёх сезонов в Сассуоло наиболее успешным стал последний, 2018/19. Первые два вышли для Сенси несколько скомканными из-за травм (увы, уже тогда они ему досаждали), но аккурат к моменту, когда "нероверди" возглавил Роберто Де Дзерби, этот романтик в мире Кальчо, Стефано набрал отличную форму. Красочный атакующий футбол, который так приятно сравнивать с барселонским, стал идеальной средой для быстрого полузащитника с точным пасом. За этот год он дорос до уровня национальной сборной, дебютировав там в ноябре 2018-го – тут уже спасибо Роберто Манчини, вовсю экспериментировавшему с кадрами. Такой игрок неизбежно привлёк внимание топ-клубов.

Блеснул и погас в Интере

События недавние. Сенси потрясающе начал чемпионат. Интер победной серией замахивался на "скудетто", а его ведущим игроком был 12-й номер, который восхищал ловкими движениями и остроумными передачами. Матчи за сборную Италии, казалось, становились обыденностью, а Сенси – альтернативой Марко Верратти. Увы, сказка продолжалась недолго. Водораздел – седьмой тур, матч против Ювентуса. "Нерадзурри" проиграли главному конкуренту, но ещё более судьбоносной оказалась травма Стефано, из-за которой он ушёл с поля ещё до перерыва. Прежнего Сенси мы до сих пор не увидели, что сказалось и на результатах Интера, который уже ни на какое чемпионство не претендует.

Он восстанавливался, но каждый раз набору формы мешала новая травма. Четыре повреждения напрочь испортили столь триумфально начинавшийся сезон. Когда Стефано, едва оправившись, выходил-таки на поле, то неизменно разочаровывал, становясь чуть ли не худшим на поле. Дошло до того, что Кристиана Эриксена, с оговорками (Конте менял схему), но взяли именно на его позицию. Весной в итальянских СМИ даже появилась информация, что Интер не станет выкупать контакт Сенси – "интеристам" якобы интереснее Локателли, другой полузащитник Сассуоло. "La Gazzetta dello Sport" и инсайдер Фабрицио Романо, впрочем, считают, что Конте доверяет футболисту, и 20 млн на окончательный переход Стефано уже готовы.

"Карантинная" пауза может оказаться даже на руку Сенси. Этот период – шанс наконец-то залечить болячки и вернуться на прежний уровень. Конечно, он толком не играл с октября, но к моменту возобновления чемпионата все неизбежно потеряют былую форму. Стефано всего лишь 24 года – идеальный возраст, чтобы закрепиться на топ-уровне. Если ему вновь не помешает "хрустальность", у Интера вновь появится отличный диспетчер, а "скуадра адзурра" обзаведётся полузащитником, чья манера игры олицетворяет атакующие тенденции в итальянском футболе.