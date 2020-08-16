Лига Европы

Нидерландец поделился прогнозом на полуфинал Лиги Европы между "горняками" и "нерадзурри".

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы, а обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси, ныне входящий в тренерский штаб Фейеноорда, поделился ожиданиями от данного противостояния и заявил, что трудно выделить явного фаворита. Тем не менее, небольшое преимущество экс-футболист отдал итальянскому коллективу.

"Интер всегда был большим клубом, но не всегда настолько мощным, как сейчас. С приходом Антонио Конте появилась четкая структура, сейчас всем ясно, как тренер видит игру команды. Я беседовал со Стефаном де Вреем, он рассказывал мне о предсезонной подготовке Интера. Говорит: "Робин, ты даже себе не представляешь, как трудно мне было. Зато сейчас я в невероятной форме". Де Врей рассказал, что Конте очень четко доносит свои мысли до футболистов, буквально разжевывает, как нужно играть на каждой позиции. Он придает большое значение физической готовности. Так что успехи Интера в основном объясняются приходом Конте".

"У Интера всегда были хорошие футболисты, но сейчас они выглядят настоящей командой. Блестяще действует Ромелу Лукаку — и на внутренней арене, и в Лиге Европы. Он снова обрел уверенность. Мне совершенно очевидно, что тренер нашел общий язык с командой".

"Шахтер блестяще переходит из обороны в атаку и наоборот. У них техничные футболисты, вроде Тайсона и Жуниора Мораеса. Играл против Шахтера за Арсенал и МЮ, потом встречался с ним в раунде плей-офф Лиги чемпионов, когда выступал за Фенербахче. Команда с характером. Шахтер силен даже тогда, когда его не поддерживают болельщики. Украинский клуб показывает футбол очень приличного качества".

"Мой прогноз — 2:1 в пользу "нерадзурри". Интер явно на ходу — хороший тренер, отличные игроки, победа за победой... Шахтер тоже силен. Мне трудно сказать, но списывать Шахтер со счетов я бы не стал. Непростой матч для прогноза, но я все-таки поставлю на Интер", — приводит слова Ван Перси официальный сайт УЕФА.

Напомним, что полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.