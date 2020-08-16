Лига Европы

Форвард "горняков" высказался о полуфинале Лиги Европы против Интера.

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы, а обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Не секрет, что самые сильные стороны Интера — это их защита и их физическая мощь, но если Шахтер хочет взойти на трон, то должен одолеть гиганта".

"Интер — фаворит, но мы в хорошей форме и чувствуем себя уверенно. У нас всего один матч, поэтому может случиться что угодно. Мы хотим творить историю, как это сделал Шахтер в Кубке УЕФА-2009".

"Моя сильная сторона состоит в том, что я всегда нахожу способ забивать голы. Иногда мне приходится сталкиваться с большим количеством габаритных защитников, которые обладают хорошей скоростью, поэтому я стараюсь найти свободное пространство за их спинами".

"Что касается взаимопонимания, Тайсон, Марлос и я знаем действия друг друга еще до того, как это произойдет. Настолько хорошо мы знаем друг друга", — приводит слова Мораеса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.