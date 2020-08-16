Лига Европы

Форвард Шахтера поделился мнением о нападающих Интера.

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы, а обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес поделился мнением о форвардах "нерадзурри" Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесе.

"Лукаку — нападающий высочайшего уровня. Он фантастический. Очевидно, мы должны внимательно следить за ним, так как он может изменить ход игры в любой момент. Лукаку умеет удерживать мяч, наносить удар или развивать контратаку".

"У нас с Ромелу получилась бы отличная атакующая связка. Он помогал бы мне создавать свободное пространство, в то время как с Лаутаро я хотел бы играть для быстрых обменов. В любом случае я буду счастлив", — приводит слова Мораеса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.