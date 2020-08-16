Лига Европы

Защитник Шахтера — о предстоящем матче против миланской команды.

В полуфинале Лиги Европы Шахтер сыграет против Интера. Комментарий до игры дал защитник "горняков" Додо.

О схеме Интера в три защитника:

"В течение недели Мистер провел специфическую работу по изучению нашего соперника, и я думаю, что мы будем полностью подготовлены к матчу. Проблемы нам может доставить не столько оборона, сколько нападение Интера. В атаке команда особенно сильна и вызовет много сложностей. Поэтому нам очень важно пресекать каждый выход противника в атаку и действовать со своей стороны правильно. Мы подготовили хорошую стратегию для этого поединка".

О возможном выходе в финал:

"Это, безусловно, будет особенный момент. Он станет большой благодарностью лично для меня и для всех моих партнеров. Тот факт, что мы сейчас уже в полуфинале Лиги Европы, да еще и с возможностью завтра пройти в финал, – огромная заслуга всей команды. Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории Шахтера. Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал", — приводит слова Додо официальный сайт Шахтера.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.