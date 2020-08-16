Лига Европы

Голкипер Интера — о предстоящем матче против Шахтера в Лиге Европы.

Самир Ханданович дал свой комментарий накануне встречи против Шахтера в Лиге Европы. Опытный вратарь высокого мнения о "горняках".

- Самир, что изменилось в вашей игре? Чтобы пробиться в финал, что больше всего надо?

- Чтобы выйти в финал, надо доказать, что мы можем играть лучше, чем раньше. С каждым раундом все тяжелее. Шахтер – это одна из самых сильных команд, они играют постоянно в ЛЧ. Они лучше некоторых команд, с которыми мы сталкивались, — сказал Ханданович в комментарии Football.ua.