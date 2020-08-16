Голкипер Интера — о предстоящем матче против Шахтера в Лиге Европы.
Самир Ханданович, Getty Images
16 августа 2020, 20:25
Самир Ханданович дал свой комментарий накануне встречи против Шахтера в Лиге Европы. Опытный вратарь высокого мнения о "горняках".
- Самир, что изменилось в вашей игре? Чтобы пробиться в финал, что больше всего надо?
- Чтобы выйти в финал, надо доказать, что мы можем играть лучше, чем раньше. С каждым раундом все тяжелее. Шахтер – это одна из самых сильных команд, они играют постоянно в ЛЧ. Они лучше некоторых команд, с которыми мы сталкивались, — сказал Ханданович в комментарии Football.ua.
Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции
на Football.ua.