Лига Европы

Защитник Манчестер Юнайтед разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы.

В полуфинале второго по значимости еврокубкового турнира встречались Севилья и Манчестер Юнайтед. Несмотря на преимущество "красных дьяволов" во втором тайме, в финале сыграет коллектив из Испании. Комментарий по игре дал Гарри Магуайр.

"Это поражение трудно принять. Мы создали много моментов. Лучшая из команд сегодня проиграла. Мы сильно спешили в некоторых матчах в этом сезоне, но сегодня был не тот случай. Мы начали с высокого прессинга, но затем позволили им слишком свободно владеть мячом".

"Мы хотим и должны прибавлять. Сегодня дважды пропустили после подач, это нехорошо. Мы уже третий раз в этом сезоне проиграли в полуфинале. Это расстраивает. У нас хорошая команда. Мы не желаем проигрывать. Мы не хотим довольствоваться полуфиналами. Мы способны на большее".

"В этом году мы здорово прибавили. Мы владели преимуществом и в любой другой день легко выиграли бы матч. Знаем, что можем прибавить, и мы должны стать лучше. Вы видели, какие у нас талантливые ребята. Мы определенно хотим завоевывать трофеи", — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.