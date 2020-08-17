Лига Европы

Нападающий Севильи прокомментировал выход своего клуба в финал Лиги Европы.

В 1/2 финала второго по значимости еврокубкового турнира встречались Севилья и Манчестер Юнайтед. Комментарий по матчу дал Люк де Йонг.

"Я знаю, как играет Навас. Он всегда старается пройти защитника и быстро подать в штрафную. Мне кажется, там был небольшой рикошет, поэтому защитники немного растерялись. Я просто бежал вперед к воротам и надеялся, что мяч придет туда. Навас сделал идеальную передачу".

"Мы ставили перед собой несколько задач в этом сезоне. Хотели пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании и сделали это. Хотим также выиграть Лигу Европы, поскольку это большой турнир для Севильи".

"Выход в финал этого турнира очень важен для всех, кто как-то связан с Севильей. Для нас в том числе. Нам представилась замечательная возможность выиграть трофей. Надо как следует подготовиться к финалу".

"Здорово, что вышли в финал. Замечательные чувства. Сегодня мы провели очень хороший матч, наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Теперь можем расслабиться и спокойно посмотреть второй полуфинал в надежде, что им потребуется 120 минут или больше, чтобы определить победителя", — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.