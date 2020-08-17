Лига Европы

Яссин Буну прокомментировал победу над МЮ в 1/2 Лиги Европы.

В полуфинале второго по значимости еврокубкового турнира встречались Севилья и Манчестер Юнайтед.

Подопечные Хулена Лопетеги вышли в финал, а своим мнением по игре поделился Яссин Буну — один из героев той встречи, сделавший большое количество сейвов, особенно во втором тайме.

"Я очень рад, потому что мы знаем, что МЮ — большой клуб. Теперь сосредоточимся на финале. Мы играли умно и в трудные моменты были сильными. Когда им было непросто, мы забили".

"У этой команды нет нехватки мотивации. Впереди у нас прекрасный финал", — приводит слова Буну официальный сайт УЕФА

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.