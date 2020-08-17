Лига Европы

Главный тренер "горняков" — о предстоящей встрече против Интера.

В понедельник, 17 августа, Шахтер сыграет против Интера в полуфинале Лиги Европы. Луиш Каштру дал интервью изданию Marca накануне важнейшего поединка.

"Самый важный матч в тренерской карьере? Да, хотя, когда я был в Порту, мы играли против Севильи в Лиге Европы в 2014 году. Но в целом да, это самая важная игра в моей карьере".

"Я считаю, что мы, тренеры, должны строить свой путь. Я проработал в Порту десять лет, семь лет был техническим директором, а затем три года как тренер. Когда я уезжал из Порту, я сказал своему ассистенту, что хочу действовать быстро. Моя цель — попасть в Лигу чемпионов через три или четыре года. Так и случилось".

О Антонио Конте:

"Команды Конте всегда очень хорошо организованы и сбалансированы как в атаке, так и в защите. Интер хорошо себя проявляет после перерыва из-за пандемии коронавируса".

О том, что Интер фаворит:

"Этот ни положительно, ни отрицательно. Игра на поле, а не в режиме ставок. Мир футбола создан для того, чтобы быть бизнесом, поэтому футбол — это бизнес. Для нас важны противники и мы сами. Если другие думают, что Интер фаворит — ну ладно, пускай".

Шахтёр — Интер. Ключевые противостояния

О том, что Шахтер "исторически слабее" других полуфиналистов ЛЕ:

"Мы никогда не чувствуем себя неполноценными. Мы сыграли 11 матчей в еврокубках, между Лигой чемпионов и Лигой Европы, а дома проиграли всего две игры — Манчестер Сити и Аталанте. Вдали от дома мы не проиграли ни одной игры".

"Я даю своим игрокам большую свободу, когда понимаю, что они полностью понимают игру и доминируют в ней. Наша цель как команды — сделать счастливыми тех, кто нас видит".

О Ромелу Лукаку и как его остановить:

"Мы должны выработать идеальную стратегию, чтобы остановить их, это задача для всей команды, а не одного игрока. Мы должны остановить Интер, за который играет Лукаку".

О том, что в клубе много бразильцев:

"Шахтер покупал бразильцев и это дало хорошие результаты. Креативность бразильцев и дисциплинированность украинцев — очень интересный микс, который дает хорошие результаты".

О том, что Шахтер играет все матчи на выезде не только в Лиге Европы:

"Это наша самая большая трудность. Мы представляем не только Донецк, но я думаю и всю Украину", — сказал Луиш Каштру.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.