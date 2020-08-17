Лига Европы

Football.ua выделяет наиболее интересные личные дуэли предстоящего матча

В понедельник, 17 августа, состоится полуфинальный матч Лиги Европы, где сойдутся Шахтер и Интер. Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте на предматчевой пресс-конференции похвалил "горняков", признав, что это сильный соперник, которого уважают в Европе. Первый финалист ЛЕ уже известен — это Севилья, сумевшая пройти Манчестер Юнайтед. Вторую путевку в финал разыграют Шахтер и Интер.

В составе и Шахтера, и Интера много квалифицированных игроков, способных решить исход встречи. Вашему вниманию ключевые противостояния предстоящего матча.

Жуниор Мораес vs Стефан де Врей

Наконечник атак Шахтёра, с чьего гола начался разгром Базеля, будет противостоять одному из лучших защитников Серии А. Мораесу придётся куда сложнее, чем на предыдущих стадиях Лиги Европы, поскольку де Врей – синоним хладнокровия, это мастер обороны, превосходно умеющий "читать" игру. Кроме того, голландец силён на втором этаже и превосходит Мораеса в росте.

Шанс Жуниора – в неожиданных перемещениях и поиске свободных пространств между защитниками, благо эти качества присущи бомбардиру "горняков". Особое значение имеет реализация: упускать моменты ещё можно было против Вольфсбурга с Базелем, но сейчас за это накажут. Кроме того, для Мораеса с его умением прессинговать найдётся особая задача – мешать де Врею начинать атаки Интера.

Тайсон vs Диего Годин

Лидер Шахтёра получает шанс сверкнуть против команды из Италии, куда Тайсон так желал перебраться. Седьмой номер "горняков" набрал форму, против Базеля он отметился не только голом, но и заработанным пенальти. Дриблинг, скоростные рывки, мощные удары – всё это может "сделать разницу" в предстоящем матче. Жаль, что верного оруженосца в лице Исмаили у Тайсона не окажется под рукой, хотя Матвиенко тоже умеет поддерживать атаки.

Непосредственно Тайсону чаще всего будет противостоять правый центральный защитник Интера – в последних матчах на этой позиции выходил многоопытный Диего Годин. В Интере он пока не так надёжен, как в Атлетико, и отчасти причиной тому игровая схема с тремя центрбеками, к которой он долго адаптировался. Уругвайцу не откажешь в жёсткости и превосходной игре головой, а вот в скорости он Тайсону, безусловно, уступает. Многое решит подстраховка и взаимодействие Година с Д’Амброзио, который, вероятно, займёт правую бровку. Так или иначе, здесь у Шахтёра есть шанс найти слабое место "нерадзурри".

Алан Патрик vs Марцело Брозович

Бразилец, много лет казавшийся лишним для Шахтёра, сейчас дорос до статуса одного из ведущих игроков команды. Опаснейшие атаки "горняков" зачастую начинаются точными передачами Алана Патрика, а при Каштру 21-й номер научился своевременно менять позицию и находить оригинальные ходы в комбинациях. Добавляем исполнение штрафных, когда Патрик обводит стенку ударами правой ногой.

Брозович в свою очередь успел пройти путь от игрока-анекдота до безоговорочно ключевого полузащитника. Это удивительно работоспособный футболист, бьющий рекорды по пробегу и количеству сделанных передач. Хорват дирижирует атаками Интера, "лонгболлами" направляя мяч на половину поля соперника. Вовремя накрывать его, не давая "интеристам" быстро перейти из обороны в атаку – задача всего Шахтёра и конкретно Алана Патрика как ближайшего по позиции.

Тарас Степаненко vs Николо Барелла

Ещё одна важная дуэль в центре поля. Значение Степаненко для Шахтёра тяжело переоценить. Это "волнорез", не дающий противнику загрузить оборону "горняков". Отборы и перехваты в исполнении Тараса дали возможность Бондарю спокойно дебютировать в еврокубках – молодой защитник всегда чувствовал поддержку опытного товарища. Кроме того, Степаненко – образец самоотдачи, игрок, который без лишних сомнений идёт в подкат, что, увы, часто приводит к фолам и карточкам.

Его оппонентом из Интера станет другой весьма жёсткий хавбек. Николо Барелла – игрок, умеющий как отобрать мяч, так и резко выдвинуться вперёд, так что они со Степаненко должны часто пересекаться в борьбе. Барелла уже стал основным в сборной Италии, это один из главных талантов современного Кальчо. Первый год в Интере ушёл на адаптацию, далеко не всё у Николо получается, но сейчас он набрал форму и забил симпатичный мяч Байеру – с ударом у него всё в порядке. Если говорить о преимуществах, то Степаненко превосходит его габаритами, зато Барелла определённо быстрее.

Додо vs Эшли Янг

Любопытная дуэль на фланге, где опыт сразится с молодостью. Додо – одно из главных открытий сезона. Быстрый, выносливый, техничный защитник, который в первую очередь силён подключениями в атаку. С его рывка к боковой линии на последних минутах начался разгром Вольфсбурга, его же забегом в контратаку и точным ударом был оформлен четвёртый гол Базелю. Другой вопрос, что с Интером куда большее значение приобретают оборонительные качества Додо – увы, по ходу сезона не так много игр, где он мог бы их проявить.

Левую бровку Интера закрывает футболист, пришедший в команду зимой. Янга, настоящего ветерана английского футбола, списали в Манчестер Юнайтед, а вот Конте он пригодился, чтобы закрыть проблемную позицию. Вышло даже лучше ожидаемого: Янг с первых матчей радовал техникой и фланговыми подачами. Он словно обрёл в Италии второе дыхание, а благодаря игре на подборах обеспечил неплохую личную статистику. Конечно, угнаться за Додо 35-летнему Янгу будет непросто, но и Эшли найдётся чем удивить защитников Шахтёра.

Сергей Кривцов vs Ромелу Лукаку

Незаметно Кривцов стал лидером центра обороны "горняков". Сергея пишут в состав по умолчанию, конкуренция идёт за право считаться его напарником. Игра Кривцова не лишена недостатков, но матчи с Вольфсбургом и Базелем – редкий случай, когда обороне Шахтёра фактически нечего предъявить, сыграли в целом надёжно.

Противостояние Интеру и его паре форвардов – другой уровень сложности. Главная опасность будет исходить от Лукаку, игрока удивительных качеств. Этот гигант проламывается сквозь оборону и завершает атаки из любой позиции, сдержать его – очень непростая задача. Не исключено, что в верховой борьбе Кривцов будет передавать Ромелу более габаритному напарнику – Хочолаве или Бондарю. Лукаку, впрочем, опасен и внизу, особенно когда набирает скорость. Молчим уже о взаимодействии с Лаутаро Мартинесом. Защитникам Шахтёра понадобятся не только физические данные, но и быстрота мышления вкупе с умением предугадать развитие комбинаций – вот тут весь опыт Кривцова, наработанный за последние годы, окажется как нельзя кстати.