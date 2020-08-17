Лига Европы

Сегодня, 17 августа, Шахтер сыграет против Интера в Лиге Европы.

В полуфинале Лиги Европы между собой встретятся Шахтер и Интер.

Один шаг до финала — официальный Youtube-канал "горняков" опубликовал видео специально к предстоящей встречи, вспомнив голы команды в Лиге Европы.

Видео:

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.