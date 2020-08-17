Лига Европы

Украинский хавбек высказался о полуфинале Лиги Европы Шахтер — Интер.

Шахтер встречается с Интером в полуфинальном поединке Лиги Европы, победителя которого ожидает противостояние с Севильей в заключительном раунде турнира. Бывший полузащитник "горняков" Руслан Малиновский, ныне защищающий цвета Аталанты, поделился ожиданиями от этого матча.

"Мы с Интером сыграли две игры. В первом матче было тяжело с ними в первом тайме, они очень хорошо играли в обороне. Они наверное лучшие в Италии в защите, в атаке у них тоже хорошие футболисты. В защите там такая пятерка — трое центральных и два опорника... Тяжело найти пространство в этих зонах. Во второй игре мы проиграли, но пытались делать высокий прессинг. Были проблемы, потому что Лукаку делал разницу в игре. Он много цеплялся за мяч, создал много моментов у наших ворот. Это очень дисциплинированная команда, у которой в составе высококачественные футболисты. Там можно из запасных сделать еще одну команду и заявлять в Серию А".

"Выделил бы еще Брозовича, он связывает оборону в атаке. Также отмечу Де Врея и, конечно же, вратаря. Считаю, что Ханданович такой же 12-й игрок, как и Пятов в Шахтере. Он здорово играет ногами, ждет, когда команда выйдет в атаку и потом уже делает передачу. Нам тренер говорил, что нужно за спину Эшли Янгу бежать. Он в атаке лучше, чем в обороне. Когда остаешься с ним один в один, он пятится назад".

"Эта игра будет похожа на ту, в которую мы с ними играли. Свободных участков не будет, всегда игроки будут выдвигаться и встречать соперника. Если Шахтер будет играть быстро, с движением, не проиграет в силовой борьбе, он может рассчитывать на хороший результат. Желаю удачи, ведь без нее в Лиге Европы не обойтись. Надеюсь, сыграют в свой лучший футбол, ведь соперник ментально готов и будет бежать и прессинговать. Главное — в борьбе не проиграть", — заявил Малиновский в эфире программы Шлях до Кельна.

Напомним, матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы проходит в Дюссельдорфе и начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.