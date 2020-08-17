Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка полуфинала Лиги Европы.

Шахтер встречается с Интером в полуфинальном поединке Лиги Европы, победителя которого ожидает противостояние с Севильей в заключительном раунде турнира.

Представляем вашему вниманию видео голов и ключевых моментов поединка:

Интер — Шахтер. 1:0. Гол Лаутаро Мартинеса:

Интер — Шахтер. 2:0. Гол Д'Амброзио:

Интер — Шахтер. 3:0. Второй гол Лаутаро Мартинеса:

Обзор первого тайма:

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Напомним, матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы проходит в Дюссельдорфе. Следить за событиями поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.