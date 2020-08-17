Лига Европы

Экс-форвард донецкого клуба уверен, что Конте переиграл Каштру в тактическом плане.

Шахтер проигрывает Интеру в рамках полуфинала Лиги Европы. Бывший форвард "горняков" Андрей Воробей поделился мнением об игре подопечных Луиша Каштру в первой половине встречи.

"Думаю, счет закономерный (после первого тайма — прим. ред.). Конте переиграл в тактическом плане Каштру".



"Почему? Я не знаю, думаю была некая боязнь за результат, иначе не назовешь. Лидеры боялись брать игру на себя, было много простых ошибок, например, в передачах".



"Кто виноват в голе? Считаю, тут была ошибка Пятова и Кривцова. Так защитник не может играть, он на секунду расслабился и упустил своего игрока", — заявил Воробей в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы проходит в Дюссельдорфе. Следить за событиями поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.