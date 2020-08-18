Лига Европы

"Горняки" пропустили пять безответных мячей и покинули Лигу Европы за шаг до финала.

Интер не оставил никаких шансов Шахтеру в полуфинальном поединке Лиги Европы, добыв разгромную победу и пробившись в заключительную стадию турнира (5:0).

Стоит отметить, что поражение подопечных Луиша Каштру стало крупнейшим в истории полуфиналов и Лиги Европы, и Кубка УЕФА, а также является для "горняков" первым и единственным в текущем розыгрыше второго по силе еврокубка.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua. В финале Лиги Европы, который состоится 21 августа, "нерадзурри" встретятся с Севильей.