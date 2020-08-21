Лига Европы

Нападающий Шахтера прокомментировал вылет из Лиги Европы.

Шахтер в сезоне-2019/20 добрался до полуфинала Лиги Европы, где проиграл Интеру 0:5.

"Нелегко принять поражение в том виде, в котором оно случилось. Я провел несколько дней, анализируя и думая, какой урок мог бы извлечь из этого тяжелого удара", — написал Мораес в Инстаграме.

"Теперь пришло время выделить хороший сезон, в котором мы стали чемпионами Украины, набрав на 23 очка больше, чем серебряный призер. Мы в третий раз в истории клуба вышли в полуфинал Лиги Европы и поднялись на 12-е место в рейтинге лучших клубов Европы".

"Нужно всегда развиваться и думать о достижении больших планов. Мы будем тяжело работать над этим".

Сегодня Шахтер проведет первый поединок в чемпионате Украины сезона-2020/21. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Колос, которая начнется в 19:00.