Лига Европы

Защитник Севильи — о матче против Интера в финале Лиги Европы.

Севилья оказалась сильнее Интера в финале Лиги Европы и завоевала трофей. Комментарий по игре дал защитник Диего Карлос.

"Каждый из игроков выложился до конца. Это просто нечто! Победа в Лиге Европы была очень важна для всех нас. Я безумно рад тому, что мы сотворили".

"Отправлюсь домой с кубком, победным голом в активе и с моей беременной спутницей", — приводит слова Диего Карлоса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.