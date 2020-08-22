Лига Европы

Нападающий Севильи — о матче против Интера (3:2).

Севилья оказалась сильнее Интера в финале Лиги Европы и завоевала трофей. Комментарий по игре дал нападающий Люк де Йонг.

"Это что-то! Позади столько тяжелейших матчей в самых разных турнирах, но мы всей командой играли так здорово. Мы словно семья. Неважно, кто вышел на поле, а кто нет — каждый бился за своего товарища. А два моих гола, конечно, добавляют особых ощущений".

"Утром тренер сказал, что я начну с первых минут. Еще раньше я сказал ему, что я готов. К счастью, все сработало на ура. Удары головой — это моя специализация. Первый навес Наваса был идеальным, и мне удалось пробить рядом с дальней штангой. Во втором случае блестящую подачу сделал Банега, и этот гол стал вовсе особенны", — приводит слова Люка де Йонга официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.