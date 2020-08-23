Лига Европы

Пандемия коронавируса может оставить серьезный след в формате Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что в будущем полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состоять из одного матча на нейтральном поле – в виде так называемых "финалов четырех".

В этом сезоне команды играли "финал восьми" в Германии (Лига Европы) и Португалии (Лига чемпионов). Матчи проходили без зрителей, поэтому местным властям не приходилось сталкиваться со множеством фанатов команд.

"Это одна из интересных вещей, которые принесла нам пандемия. Нам пришлось применить эту систему. Но оказалось, что она очень интересная", — заявил Александр Чеферин Associated Press.

"Будет весьма сложно втиснуть финал восьми в календарь. Но мы видим, что болельщикам нужны восхитительные матчи, что в таких поединках любая команда может оказаться победителем. Так что мы рассмотрим возможность оставить этот формат на будущее. Думаю, в сентябре или октябре мы начнем всерьез изучать этот вопрос".

Сегодня состоится заключительный матч "финала восьми" Лиги чемпионов. Бавария в финале сыграет против ПСЖ.