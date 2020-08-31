Лига Европы

УЕФА порадовал болельщиков очередной подборкой самых ярких моментов второго еврокубка.

Среди подборки лучших сэйвов Лиги Европы-2019/20 нашлось место и моментам с участием украинских игроков. В частности, в нее вошли следующие моменты:

- Нереализованный пенальти динамовца Виктора Цыганкова в 4-м туре Лиги Европы против Копенгагена (с 2:10), когда киевляне уступили 0:1;

- Сэйв Юрия Панькива после удара Жерома Русийона в 5-м туре с Вольфсбургом (с 2:23), когда команда уступила 0:1;

- Удар Жуниора в матче с Базелем (с 5:15) в четвертьфинале турнира. Шахтер тогда выиграл 4:1.



Победителем турнира стала Севилья, обыгравшая в финале Интер со счетом 3:2.