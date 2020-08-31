УЕФА порадовал болельщиков очередной подборкой самых ярких моментов второго еврокубка.
ВИКТОР ЦЫГАНКОВ НЕ ЗАБИВАЕТ, ФК ДИНАМО
31 августа 2020, 06:31
Среди подборки лучших сэйвов Лиги Европы-2019/20 нашлось место и моментам с участием украинских игроков. В частности, в нее вошли следующие моменты:
- Нереализованный пенальти динамовца Виктора Цыганкова в 4-м туре Лиги Европы против Копенгагена (с 2:10), когда киевляне уступили 0:1;
- Сэйв Юрия Панькива после удара Жерома Русийона в 5-м туре с Вольфсбургом (с 2:23), когда команда уступила 0:1;
- Удар Жуниора в матче с Базелем (с 5:15) в четвертьфинале турнира. Шахтер тогда выиграл 4:1.
Победителем турнира стала Севилья, обыгравшая в финале Интер со счетом 3:2.