Украинские команды проведут свои матчи на выезде.
Футболисты Десны, ФК Десна Чернигов
01 сентября 2020, 14:20
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы-2020/21, по итогам которой Десна и Колос узнали своих потенциальных соперников.
По итогам жребия, подопечные Александра Рябоконя проведут свой первый еврокубковый матч в истории против победителя пары Кукес (Албания) — Вольфсбург (Германия).
Ковалевский клуб, в случае победы над Арисом в рамках второго раунда квалификации ЛЕ, в следующей стадии встретится с Риекой (Хорватия).
Отметим, что матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы украинские клубы проведут на выезде.