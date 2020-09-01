Лига Европы

Украинские команды проведут свои матчи на выезде.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы-2020/21, по итогам которой Десна и Колос узнали своих потенциальных соперников.

По итогам жребия, подопечные Александра Рябоконя проведут свой первый еврокубковый матч в истории против победителя пары Кукес (Албания) — Вольфсбург (Германия).

Ковалевский клуб, в случае победы над Арисом в рамках второго раунда квалификации ЛЕ, в следующей стадии встретится с Риекой (Хорватия).

Отметим, что матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы украинские клубы проведут на выезде.