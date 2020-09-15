Лига Европы

Судьи из Украины получили назначение на поединок второго по значимости еврокубкового турнира.

Поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между Прогресом и Виллем II обслужит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным, сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

На линях ему будут помогать Андрей Скрипка и Владимир Володин. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виктор Копиевский.

Напомним, что ранее бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным отработала матч отборочного турнира Евро-2021 между Боснией и Герцеговиной (U-21) и Уэльсом (U-21).